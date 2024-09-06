В Петербурге началась церемония прощания с академиком Игорем Спасским

«Игорь Дмитриевич Спасский — академик, Герой Социалистического Труда, Герой Российской Федерации, обладатель множества наград и заслуг. Для меня Игорь Дмитриевич Спасский это, в первую очередь, мой любимый дедушка. Дедушка очень любил свою семью. На работе он был строгим руководителем, но в семье мы всегда слышали его смех и видели улыбку на его лице. Он очень любил собираться с близкими за одним столом, интересовался жизнью каждого, всегда старался чем-то помочь», — рассказала на церемонии прощания Надежда Спасская.