В Петербурге началась церемония прощания с академиком Игорем Спасским

Мероприятие проходит в актовом зале Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», которым в течение многих лет руководил Игорь Дмитриевич. Корреспондент «Ъ-СПб» посетил церемонию.
Разработчик нескольких поколений дизельных и атомных субмарин ушел из жизни 3 сентября на 99-м году жизни. Работе в ЦКБ МТ «Рубин» господин Спасский посвятил более 70 лет своей жизни. В течение 30 лет Игорь Дмитриевич был начальником бюро и до последнего дня оставался его научным руководителем.
На церемонию прощания пришли сотрудники «Рубина», руководители предприятий машиностроения, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель регионального отделения РАН Андрей Рудской, спикер ЗакСа Александр Бельский, Доктор технических наук и директор «Электроприбора» Владимир Пешехонов, а также близкие Игоря Спасского. С прощальным словом выступила внучка легендарного конструктора Надежда.
«Игорь Дмитриевич Спасский — академик, Герой Социалистического Труда, Герой Российской Федерации, обладатель множества наград и заслуг. Для меня Игорь Дмитриевич Спасский это, в первую очередь, мой любимый дедушка. Дедушка очень любил свою семью. На работе он был строгим руководителем, но в семье мы всегда слышали его смех и видели улыбку на его лице. Он очень любил собираться с близкими за одним столом, интересовался жизнью каждого, всегда старался чем-то помочь», — рассказала на церемонии прощания Надежда Спасская.
Отпевание Игоря Дмитриевича пройдет в Николо-Богоявленском Морском соборе. Академика РАН похоронят на Волковском православном кладбище, возле могилы ученого Алексея Николаевича Крылова.