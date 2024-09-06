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В Волгоградской области названы самые востребованные специалисты

Эксперты hh.ru выяснили, сотрудники каких сфер в регионе самые дефицитные и востребованные.

В августе текущего года в топ самых нужных специалистов в Волгоградской области вошли повар (кондитер, пекарь), токарь (шлифовщик, фрезеровщик), дворник, сварщик и администратор магазина.

А в рейтинге специальностей, подверженных кадровому голоду, оказались продавец-консультант, товаровед, врач, риелтор, слесарь (сантехник), маляр (штукатур), автомеханик, монтажник, машинист. На одну вакансию в среднем приходится от 0,8 до 2,4 резюме.

Это говорит о серьезном кадровом голоде, ведь при нормальном уровне конкуренции на одну вакансию приходится от 4 до 8 резюме. Если показатель меньше 4, то речь может идти о дефиците кадров.

занятость