Синоптики дали прогноз погоды на выходные

«Климатическое лето в Иркутске и по области продолжается, даже с учетом прогнозируемой в воскресенье непогоды. Это значит, что среднесуточная температура пока еще не преодолеет отметку в плюс 10 градусов. И пусть дыхание осени уже ощущается в городе по вечерам и утрам, мы пока еще можем успевать наслаждаться летней погодой», — сказала Юлия Янькова (цитата ИрСити).