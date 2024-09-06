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Синоптики дали прогноз погоды на выходные

По прогнозу синоптиков, лето еще на некоторое время задержится в Приангарье, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 94% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: ТК Город

Как рассказала начальник иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова, в регион заходят теплые воздушные массы из западных и юго-западных районов Западной Сибири, которые принесут тепло. Его хватит на сегодня и завтра — 6 и 7 сентября.

На большей части территории Иркутской области в эти два дня температура воздуха будет выше плюс 20 градусов. Осадки вероятны в северных и западных районах.

Все изменится в воскресенье, когда Приангарье «накроет холодный атмосферный фронт». Погода резко испортится: будет дождливо, ветрено и прохладно — в среднем до плюс 15 градусов.

Но уже в понедельник, по прогнозу синоптиков, непогода, скорее всего закончится.

«Климатическое лето в Иркутске и по области продолжается, даже с учетом прогнозируемой в воскресенье непогоды. Это значит, что среднесуточная температура пока еще не преодолеет отметку в плюс 10 градусов. И пусть дыхание осени уже ощущается в городе по вечерам и утрам, мы пока еще можем успевать наслаждаться летней погодой», — сказала Юлия Янькова (цитата ИрСити).