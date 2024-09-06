Названа сумма ущерба от массовой гибели рыбы в пруду СНТ «Металлург» в Волгограде

Ранее, напомним, дачники пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать виновных за гибель рыбы в пруду. Первый раз это произошло в конце июня — тогда в водоеме погибли рыба, раки, черепахи и улитки. Волгоградцы жаловались в многочисленные инстанции, но виновников ЧП найти не удалось, как и источник загрязнения водоема.