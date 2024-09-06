В Челябинске неизвестные украли забор детского сада на глазах у рабочих

Сообщение о преступлении поступило в Отдел полиции «Северо-Западный». К правоохранителям обратился представитель детского сада.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на территории дошкольного учреждения на улице Чичерина рабочие убирали часть металлического ограждения, секции которого были уже непригодны. Конструкции в дальнейшем предполагалось списать.
В это время к детскому саду приехал грузовик. Вышедшие из машины двое мужчин спокойно погрузили металлоконструкции в кузов, при этом абсолютно не обращали внимания на попытки рабочих остановить их. После этого «ГАЗель» уехала.
Рабочие рассказали полицейским приметы неизвестных и их машины. Вскоре инспекторы ДПС увидели похожий автомобиль и задержали мужчин. К этому времени похитители — это были два ранее судимых мужчины 25 и 28 лет — успели сдать части забора на металлолом.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли с базы металлолома украденное. После проведения следственных действий конструкции вернуть владельцам. На задержанных возбудили уголовное дело.