В центре Волгограда уберут паутину проводов на Краснознаменской

В Волгограде продолжается масштабная реконструкция улицы Краснознаменской и благоустройство еще одного участка Горсада. В пятницу, 6 сентября, ход работ оценили губернатор и мэр. Андрей Бочаров и Владимир Марченко увидели некоторые недочеты. В первую очередь, нависшую над улицей Краснознаменской паутину проводов, которая выглядит неэстетично и закрывает вид на кукольный театр. Власти предлагают закопать линии электропередач под землю, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Программу по освобождению города от навесных проводов назовут «Чистое небо», и стартует она на Краснознаменской.
— Давайте начнем с центральной части Волгограда и уберем все провода, которые хаотично расположены на опорах, под землю. Историческая часть города должна быть освобождена от этого, — заявил на встрече Бочаров и предложил начать заниматься этим вопросом уже сегодня. Конечно, быстро эту паутину не расчистить, только на подготовку проектных решений уйдет года два.
Как объяснили в администрации региона, опыт по избавлению от навесных проводов в городе уже есть. К примеру, при благоустройстве набережной километры телефонных, сетевых и электрических проводов спрятали в техническую зону между тротуаром и проезжей частью. У специалистов есть к ним доступ в любое время, а пешеходам этот кабель больше не мешает, к тому же конструкции защищены от непогоды.
Сейчас на Краснознаменской продолжается большой ремонт: идет реконструкция трамвайных путей, полностью меняют асфальт на всем протяжении улицы, впереди благоустройство пешеходных зон. У людей появятся новые тротуары и велодорожки, водители уже едут по обновленному асфальту. По соседству в Городском саду завершают благоустройство последнего участка между улицами Краснознамеснкой и Глубокоовражной. С весны здесь мостят пешеходные дорожки, прокладывают поливочный водопровод, монтируют видеонаблюдение, скоро приступят к озеленению. В Горсаду высадят еще полторы тысячи деревьев и кустарников и уложат газон. В новом пространстве будут новая парковая мебель, спортивные и детские площадки.