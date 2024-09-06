В центре Волгограда уберут паутину проводов на Краснознаменской

Как объяснили в администрации региона, опыт по избавлению от навесных проводов в городе уже есть. К примеру, при благоустройстве набережной километры телефонных, сетевых и электрических проводов спрятали в техническую зону между тротуаром и проезжей частью. У специалистов есть к ним доступ в любое время, а пешеходам этот кабель больше не мешает, к тому же конструкции защищены от непогоды.