Linkin Park анонсировали альбом From Zero с новой вокалисткой

Новый состав формировался годами, как рассказал Майк Шинода в интервью для Billboard. Группа познакомилась с Эмили примерно в 2019 году. Однако в то время они не собирались объединяться в Linkin Park — они просто писали музыку и пытались понять, что делать дальше после смерти Честера Беннингтона в 2017 году.