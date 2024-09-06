Linkin Park анонсировали альбом From Zero с новой вокалисткой

До этого артистка выступала с Dead Sara. К рок-группе также присоединился барабанщик Колин Бриттен. Он займет место Роба Бурдона, покинувшего коллектив.
Новый состав формировался годами, как рассказал Майк Шинода в интервью для Billboard. Группа познакомилась с Эмили примерно в 2019 году. Однако в то время они не собирались объединяться в Linkin Park — они просто писали музыку и пытались понять, что делать дальше после смерти Честера Беннингтона в 2017 году.
Кроме объявления новых участников Linkin Park представили сингл The Emptiness Machine и клип на него. Новый трек войдет в их будущий альбом From Zero. Выпуск лонгплея намечен на 15 ноября.
Linkin Park также объявили о мировом турне, которое стартует уже 11 сентября этого года. Концерты пройдут в шести городах: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе. Последний студийный альбом группы, One More Light, вышел в 2017 году с участием покойного Честера Беннингтона.
Ранее Linkin Park привлекли внимание своих поклонников таинственным 100-часовым таймером, который закончил отсчет в среду, 28 августа, и пошел в обратную сторону.