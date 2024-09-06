Сети водоотведения порвало на улице Нижняя Набережная в Иркутске

В Иркутске в районе улицы Нижняя Набережная произошел прорыв сетей водоотведения. Об этом сообщают в Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре. Правоохранителям стало известно о прорыве из видео размещенного очевидцами в соцсетях.