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Сети водоотведения порвало на улице Нижняя Набережная в Иркутске

Прокурата организовало проверку по факту прорыва.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске в районе улицы Нижняя Набережная произошел прорыв сетей водоотведения. Об этом сообщают в Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре. Правоохранителям стало известно о прорыве из видео размещенного очевидцами в соцсетях.

— Прокуратурой осуществлен выезд на место, скоординирована работа уполномоченных контрольно-надзорных органов. В настоящее время излив прекращен, производится откачка сточных вод, — пояснили в ведомстве.

Правоохранители организовали проверку и заверили, что ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Байкальске сняли режим ЧС и ввели в эксплуатацию новую канализационную насосную станцию. Водоснабжение объектов в микрорайоне Гагарина восстановлено.