В Иркутской области началась прививочная кампания против гриппа

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко рассказала, что в рамках федерального финансирования в область поступили первые 357 тысяч доз противогриппозной вакцины Ультрикс квадри, Совигрипп, Флю-м. Привито от гриппа уже более 30 тысяч человек. Всего запланировано привить 60% жителей региона.
По итогам прошедшей прививочной кампании осенью прошлого года в Приангарье было привито 51,6% от численности населения.
— На сегодняшний день показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога. За прошедшую неделю зарегистрировано 7518 случав заболевания ОРВИ. Циркуляция вирусов гриппа не установлена, — отметила Ирина Чумаченко.
Настоящий период является оптимальным временем для проведения прививок против гриппа. Своевременная вакцинация против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 2 недели и сохраняется до 12 месяцев.
Прививка, сделанная в прошлом году, не может надежно защитить от гриппа в текущем году, так как виды циркулирующих вирусов гриппа постоянно меняются.