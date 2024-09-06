В Иркутской области началась прививочная кампания против гриппа

Настоящий период является оптимальным временем для проведения прививок против гриппа. Своевременная вакцинация против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 2 недели и сохраняется до 12 месяцев.