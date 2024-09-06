«У вас там ребеночек!»: как сибирячка случайно узнала, что у нее три почки и две селезенки

— О патологии узнала совершенно случайно — во время диспансеризации, которая проходит раз в четыре года, — вспоминает Марина И. — Весной прошлого года меня направили от производства на осмотр к узким специалистам, среди которых был узист. Было необходимо сделать УЗИ брюшной полости. Не прошло и минуты, как врач заявил: «у вас там ребеночек!». Сказать, что я была в шоке — ничего сказать. Неужели беременна? Оказалось, что «ребеночком» врач назвал маленькую селезенку, размером примерно в два сантиметра, которая находилась рядом с основным органом. Он даже сравнил их с планетой и спутником. Как так вышло? Мне объяснили, что я могла родиться с дополнительной селезенкой, либо орган разделился на две части из-за сильного ушиба. Но подобных травм у меня никогда не было.