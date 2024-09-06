«У вас там ребеночек!»: как сибирячка случайно узнала, что у нее три почки и две селезенки

С первого взгляда 26-летняя Марина И. из города Ангарска Иркутской области ничем не отличается от других. На серьезные проблемы со здоровьем никогда не жаловалась, к тому же с ранних лет занимается спортом. До недавнего времени девушка и сама не догадывалась, что является носителем редкой аномалии.
У сибирячки три почки и две селезенки! Об этом она рассказала корреспонденту КП-Иркутск.
— О патологии узнала совершенно случайно — во время диспансеризации, которая проходит раз в четыре года, — вспоминает Марина И. — Весной прошлого года меня направили от производства на осмотр к узким специалистам, среди которых был узист. Было необходимо сделать УЗИ брюшной полости. Не прошло и минуты, как врач заявил: «у вас там ребеночек!». Сказать, что я была в шоке — ничего сказать. Неужели беременна? Оказалось, что «ребеночком» врач назвал маленькую селезенку, размером примерно в два сантиметра, которая находилась рядом с основным органом. Он даже сравнил их с планетой и спутником. Как так вышло? Мне объяснили, что я могла родиться с дополнительной селезенкой, либо орган разделился на две части из-за сильного ушиба. Но подобных травм у меня никогда не было.
По данным Большой медицинской энциклопедии, дополнительную или добавочную селезенку выявляют в 10−30% случаев. Часто она не приносит никакого дискомфорта и более того, выполняет положенные функции. Поэтому, как правило, становится для хозяина или хозяйки настоящим сюрпризом. Однако есть и исключения, когда необходимо хирургическое удаление.
— Мне тоже предложили операцию, но я отказалась. Ведь меня ничего не беспокоит. 25 лет жила и даже не подозревала!
Но на этом «открытия» для девушки не закончились. Узист продолжил осмотр и вновь огорошил: «а невеста то с приданным. Селезенки две, а почки три!».
— Одна слева от позвоночника и две — справа, — говорит Марина. — Пара тоже срослась между собой, но это самостоятельные органы, которые еще и хорошо работают. Как сказал врач, беспокоится не о чем, но каждые полгода нужно наблюдаться у специалиста. Есть риск, что в один момент почки начнут «соперничать» между собой и навредят друг другу. К слову, этот факт объяснил, почему с самого детства в моей крови был повышенный уровень мочевины (содержание напрямую связано с выделительной функцией почек — прим. ред.). В больнице меня с того момента помнят в лицо. Признались, что еще долго мой случай обсуждали.
Особенности организма Марины стали новостью и для ее матери. К слову, женщина практически полная тезка дочери. Отличие лишь в отчествах. Сибирячка не смогла ответить, почему аномалию не заметили в роддоме. Может быть, это связано с тем, что девочка появилась на свет в срок и с виду была абсолютно здоровой. Также Марина И. старшая не знает, были ли схожие случаи среди родственников семьи, ведь бабушек и дедушек уже нет в живых. У самой женщины все органы в нормальном количестве.
Тем временем обладательница «несметного богатства» продолжает жить, как ни в чем не бывало. Девушка работает инженером-технологом на одном из ангарских предприятий, а в свободное время никогда не пропускает тренировки. С пяти лет она занималась гимнастикой, а в десять переключилась на волейбол и с годами получила взрослый спортивный разряд.
— Друзья постоянно говорят, что третью почку нужно продать, — смеется Марина. — Да, я сама, когда вышла из кабинета врача, первым делом посмотрела, сколько нынче донорские органы стоят. Конечно, это лишь шутки. Люблю рассказывать этот факт о себе новым знакомым и наблюдать, как округляются их глаза.
Четких планов на будущее девушка предпочитает не строить. Мечтает путешествовать, а когда-нибудь посетить Норвегию и своими глазами увидеть китов.
— Есть лишь один план — быть счастливой!