На трещины Кафедрального собора в Калининграде поставят датчики

На Кафедральный собор на острове Канта установят датчики для наблюдения за изменениями трещин. Об этом директор Кафедрального собора Григорий Хуциев 6 сентября сказал в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».
Он напомнил, что в 2016 году был подготовлен проект противоаварийных работ, который предусматривал закрытие собора на 1,5 года и попытку решить проблему.
— В прошлом году, посовещавшись, я обратился в замечательную компетентную компанию «Геореконструкция», которая занимается всеми объектами культурного наследия в Санкт-Петербурге. Специалисты приехали на место, посмотрели. Две недели тому назад мы заключили контракт на геотехнический мониторинг, — говорит гость студии.
Так, в течение 6 месяцев будет установлена система датчиков в соборе и за пределами собора. Наблюдения продлятся два года. При этом на фасаде собора появятся специальные светоотражающие маркеры. Говорят, особенно это заметно не будет.
— Это нормальная история, когда объект культурного наследия, построенный в XIV веке, имеет какие-то проблемы. Через лет 5 поставим леса и будем их передвигать еще 5 лет по фасаду. Ничего страшного в этом нет, — комментирует директор учреждения. — Конструктивные проблемы по фасаду и сводам собора появились не вчера, не 5 лет назад и даже не 15 лет назад. Они существуют несколько веков. Неравномерное проседание юной и северной башен влечет за собой эти негативные вещи по фасаду собора.
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