На трещины Кафедрального собора в Калининграде поставят датчики

— Это нормальная история, когда объект культурного наследия, построенный в XIV веке, имеет какие-то проблемы. Через лет 5 поставим леса и будем их передвигать еще 5 лет по фасаду. Ничего страшного в этом нет, — комментирует директор учреждения. — Конструктивные проблемы по фасаду и сводам собора появились не вчера, не 5 лет назад и даже не 15 лет назад. Они существуют несколько веков. Неравномерное проседание юной и северной башен влечет за собой эти негативные вещи по фасаду собора.