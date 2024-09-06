Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трещины Кафедрального собора в Калининграде поставят датчики

Наблюдать за стенами объекта культурного наследия будут два года, затем начнется реставрация.

На Кафедральный собор на острове Канта установят датчики для наблюдения за изменениями трещин. Об этом директор Кафедрального собора Григорий Хуциев 6 сентября сказал в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

Он напомнил, что в 2016 году был подготовлен проект противоаварийных работ, который предусматривал закрытие собора на 1,5 года и попытку решить проблему.

— В прошлом году, посовещавшись, я обратился в замечательную компетентную компанию «Геореконструкция», которая занимается всеми объектами культурного наследия в Санкт-Петербурге. Специалисты приехали на место, посмотрели. Две недели тому назад мы заключили контракт на геотехнический мониторинг, — говорит гость студии.

Так, в течение 6 месяцев будет установлена система датчиков в соборе и за пределами собора. Наблюдения продлятся два года. При этом на фасаде собора появятся специальные светоотражающие маркеры. Говорят, особенно это заметно не будет.

— Это нормальная история, когда объект культурного наследия, построенный в XIV веке, имеет какие-то проблемы. Через лет 5 поставим леса и будем их передвигать еще 5 лет по фасаду. Ничего страшного в этом нет, — комментирует директор учреждения. — Конструктивные проблемы по фасаду и сводам собора появились не вчера, не 5 лет назад и даже не 15 лет назад. Они существуют несколько веков. Неравномерное проседание юной и северной башен влечет за собой эти негативные вещи по фасаду собора.

Ранее калининградский культуролог рассказал о трещинах в Кафедральном соборе Калининграда.

архитектура