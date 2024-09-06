Волгоградцев предупредили о салатах и шаурме с сальмонеллезом

Чтобы избежать проблем с ЖКТ, в ведомстве посоветовали готовить подобные блюда дома и в небольшом количестве. После разделывания сырого мяса тщательно мойте руки и всё, что с ним соприкасалось, используйте разные разделочные доски для разных продуктов, хорошо промывайте овощи и фрукты.