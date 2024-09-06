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Волгоградцев предупредили о салатах и шаурме с сальмонеллезом

В управлении Роспотребнадзора рассказали, после каких продуктов пациенты чаще всего попадают в больницы с пищевым отравлением.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с пищей в организм могут попасть возбудители сальмонеллеза, кампилобактериоза, иерсиниоза, дизентерии, норовирусной, ротавирусной и энтеровирусной инфекций, вирусного гепатита А. Зачастую отправления случаются из-за неправильного хранения продуктов и несоблюдения правил гигиены.

В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области самыми опасными продуктами назвали салаты, заправленные майонезом и сметаной, шаурму, изделия из рубленого мяса, кондитерские изделия с кремом. В больницу с кишечной инфекцией также можно попасть из-за плохо вымытых фруктов и овощей.

Чтобы избежать проблем с ЖКТ, в ведомстве посоветовали готовить подобные блюда дома и в небольшом количестве. После разделывания сырого мяса тщательно мойте руки и всё, что с ним соприкасалось, используйте разные разделочные доски для разных продуктов, хорошо промывайте овощи и фрукты.