Иркутская авиакомпания получит семь самолетов МС-21 к 2035 году

Авиакомпании «ИрАэро» в срок до 2035 года передадут 21 пассажирский самолет SJ-100, девять Ту-214 и семь МС-21. Напомним, последние производят на Иркутском авиационном заводе. Необходимое соглашение уже подписали. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе объединенной авиастроительной компании.