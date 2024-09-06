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Иркутская авиакомпания получит семь самолетов МС-21 к 2035 году

«ИрАэро» подписали соглашение на поставку еще 30 других самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпании «ИрАэро» в срок до 2035 года передадут 21 пассажирский самолет SJ-100, девять Ту-214 и семь МС-21. Напомним, последние производят на Иркутском авиационном заводе. Необходимое соглашение уже подписали. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе объединенной авиастроительной компании.

— Мы рады сотрудничать с отечественным производителем и заинтересованы пополнить свой авиапарк современными гражданскими авиалайнерами, — прокомментировал генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин.

Данное соглашение поможет российскому авиастроению сформировать стабильный портфель заказов на ближайшие годы. На данный момент в распоряжении иркутской авиакомпании находится семь самолетов SSJ-100.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 10 сентября покажут фильм «Донбасс — колыбель народов». Картину можно будет посмотреть в Доме кино.