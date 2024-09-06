Бородино, искусство реставрации и концерты осени — АФИША на выходные в Краснодаре

Начало осени в Краснодаре не отличить от разгара лета! В сентябре мы сохранили летнее настроение не только благодаря погожим денькам, но и яркой программе выходных. Что обещает уикенд на этот раз: интересную викторину в честь Дня Бородина (6+), знакомство с тонкой работой кубанских реставраторов (0+), море концертов (18+), и только «четкий» юмор (16+). Это и многое другое в Афише на выходные от ИА KrasnodarMedia.
Выставка «Искусство реставрации» (0+).
На выставке представят экспозиции, демонстрирующие работу реставраторов музея. В разделе «Уголок мастера» посетители узнают о профессии реставратора и увидят воссозданный интерьер мастерской с инструментами, кистями, красками и другими предметами, необходимыми для этой важной музейной работы.
Когда: с 10.00 до 18.00.
Где: музей-заповедник им. Фелицына, ул. Гимназическая, 67.
Шоу Please, Stand-up (16+).
Клубные комики представят классический стендап. Прозвучат только проверенные шутки, а атмосфера обещает быть расслабленной, что оценят жители и гости города в конце рабочей недели.
Когда: 6 сентября, 20.00.
Где: Ringo Bar, ул. Калинина, 269.
Спектакль «Ты всегда будешь меня видеть» (16+).
Спектакль исследует человеческую природу, показывая, как мы скрываемся за масками, стремясь казаться лучше или хуже, чем есть на самом деле. Он поднимает вопросы о том, что скрывается под маской, кто мы на самом деле и что значит быть настоящим героем.
Когда: 6 сентября, 20:00.
Где: Свои, ул. Зиповская, 5 В, лит. Х.
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Российская семья — здорова и крепка!» (6+).
В горпарке состоится спортивная пауза. На мероприятии будет весело, задорно и очень полезно для всей семьи.
Когда: 7 сентября, 10.00.
Где: парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.
Городской праздник «Город дружбы» (6+).
В парке пройдет ежегодный инклюзивный городской праздник «Город дружбы», организованный центром поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии «Дети лучики».
Когда: 7 сентября, 11.00.
Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.
Концерт Кубанского симфонического оркестра. Новый сезон (6+).
Кубанский симфонический оркестр представит выступление лауреата международных конкурсов скрипачки Юлии Игониной из Москвы. Мероприятие насытит духовно и подарит вдохновение.
Когда: 7 сентября, 17.00.
Где: муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122.
Концерт Маракеша и Максим Апреля (18+).
Маракеш и Максим Апрель объединяют свои таланты на одном концерте. Гостей ждет микс хитов: «Улица мама», «Выпускной», «Красивая девчонка» и многие другие.
Когда: 7 сентября, 20.00.
Где: Sgt. Pepper’s Bar, ул. Чапаева, 94.
Спектакль «Поцелуй принцессы» (6+).
В сказочном королевстве снова кипит жизнь. В честь дня прилета Ласточки, той самой, что когда-то спасла Дюймовочку, объявили королевский розыгрыш фантов. Но праздник омрачен коварным планом жаб: они задумали похитить принцессу и выдать ее замуж…
Когда: 8 сентября, 11.00.
Где: театр Защитника Отечества, ул. Красноармейская, 48.
Викторина «День Бородина» (6+).
«День Бородина» — это не просто викторина для детей, а увлекательное путешествие в историю. Ребята смогут проверить свои знания об истории своей родины.
Когда: 8 сентября, 13.00.
Где: парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.
Концерт «Осенняя рапсодия» (6+).
«Осенняя рапсодия» — это яркий и красочный концерт. Для жителей и гостей города выступят творческие коллективы и исполнителей Краснодара.
Когда: 8 сентября, 16.00.
Где: парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.
Концерт «Буерак. Тур 10 лет. Часть 1» (18+).
Музыка постоянно эволюционирует, отражая изменения в обществе и формируя новые тренды. В течение последних 10 лет группа «Буерак» сопровождает эту эволюцию, оставаясь верной своему стилю.
Когда: 8 сентября, 20.00.
Где: Кроп Арена, ул. Путевая, 5/1.