Бородино, искусство реставрации и концерты осени — АФИША на выходные в Краснодаре

Начало осени в Краснодаре не отличить от разгара лета! В сентябре мы сохранили летнее настроение не только благодаря погожим денькам, но и яркой программе выходных. Что обещает уикенд на этот раз: интересную викторину в честь Дня Бородина (6+), знакомство с тонкой работой кубанских реставраторов (0+), море концертов (18+), и только «четкий» юмор (16+). Это и многое другое в Афише на выходные от ИА KrasnodarMedia.