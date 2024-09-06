С открытием станции метро «Потапово» изменилось шесть маршрутов автобусов

«После открытия новой станции метро “Потапово” мы изменили шесть маршрутов в ТиНАО. В среднем на них совершают более 27 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Автобусы стали подъезжать ближе к станциям Сокольнической линии и следовать через жилую застройку. Еще больше горожан получили удобный транспорт рядом с домом. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.