С открытием станции метро «Потапово» изменилось шесть маршрутов автобусов

С открытием «Потапова» изменились некоторые маршруты автобусов. Теперь они останавливаются ближе к жилым домам и довозят пассажиров к вестибюлям новой станции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«После открытия новой станции метро “Потапово” мы изменили шесть маршрутов в ТиНАО. В среднем на них совершают более 27 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Автобусы стали подъезжать ближе к станциям Сокольнической линии и следовать через жилую застройку. Еще больше горожан получили удобный транспорт рядом с домом. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
Например, маршрут № 691 получил новый номер — теперь это № 931. Автобусы стали ходить по всей трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе вместо участка улицы Эдварда Грига.
Автобус № 577к заменил новый маршрут № 971 «Метро “Потапово”» — «Проспект Куприна» — «Бунино». Деревню Ямонтово и станцию метро «Ольховая» связывает маршрут № 577.
Автобусы № 983 пошли по улице Эдварда Грига и проспекту Куприна до станции метро «Потапово».
Маршрут № 636 получил новый номер — С936. Транспорт следует до «Потапова» вместо станции метро «Новомосковская» (бывшая «Коммунарка»), а также по улице Академика Понтрягина вместо улиц Кадырова и Адмирала Лазарева. На участке между Южным Бутовом и «Новомосковской» можно воспользоваться автобусами маршрута № 967.
Изменения коснулись и общественного транспорта в Коммунарке. Так, автобус С19 получил новый номер — С999. Теперь после станции метро «Ольховая» он следует сразу на Бачуринскую улицу, а потом на улицу Александры Монаховой.
Автобусы маршрута № 288 теперь ходят под номером 978 до станции метро «Ольховая».
Подробнее про изменения можно узнать на сайте.