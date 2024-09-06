Воронежцы сообщили об очередном ЧП с лифтом в ЖК «Европейский»

Всего за один месяц там произошло два случая падения подъемников. А сегодня местные жители в социальных сетях в очередной раз сообщили о том, что в одном из подъездов застрял лифт.
Подписчик сообщества «Мой и твой Воронеж» рассказал, что в пятницу утром, 6 сентября, он вместе с ребенком провел в застрявшей кабине около 25 минут. Вместе с ними в лифте находились еще два человека.
— Лифты в ЖК Европейский ломаются каждый день, и проблема, похоже, до сих пор не решена, — возмущаются воронежцы.
В самом конце июля в доме жилого комплекса на улице Станкевича без каких-либо на то предпосылок упал лифт. По счастливой случайности, в момент ЧП людей в нем не было. Последним в нем ехал курьер. Молодой человек вышел буквально за 20 минут до происшествия.
Затем, в конце августа, кабина лифта рухнула уже в соседнем подъезде. Жители дома сообщили про жуткий грохот. На камерах видеонаблюдения можно заметить, как запись обрывается на несколько минут. Когда техника вновь начинает работать — в кабине полно пыли.