Воронежцы сообщили об очередном ЧП с лифтом в ЖК «Европейский»

В самом конце июля в доме жилого комплекса на улице Станкевича без каких-либо на то предпосылок упал лифт. По счастливой случайности, в момент ЧП людей в нем не было. Последним в нем ехал курьер. Молодой человек вышел буквально за 20 минут до происшествия.