В Братске 88 семей переселят осенью из аварийного жилья в новые квартиры

В Братске 88 семей осенью текущего года переселят из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Два жилых дома были сданы в эксплуатацию в районе Падун. Они построены благодаря региональной адресной программе нацпроекта «Жилье и городская среда». Квартиры получат те, чья жилплощадь была признана аварийной до 1 января 2017 года.
— Мы планируем передать ключи от 88 квартир до конца осени текущего года, после чего мероприятия по реализации региональной адресной программы в Братске завершатся, — рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
88 семей заедут в две пятиэтажные блок-секции. В квартирах выполнена чистовая отделка и произведено благоустройство дворовой территории. Всего новых блок-секций было построено на 373 семьи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ограничат движение транспорта на участке улицы Рабочего Штаба. Автомобилистам придется использовать объездные пути до 31 декабря 2024 года.