В Братске 88 семей переселят осенью из аварийного жилья в новые квартиры

В Братске 88 семей осенью текущего года переселят из аварийного жилья в новые квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Два жилых дома были сданы в эксплуатацию в районе Падун. Они построены благодаря региональной адресной программе нацпроекта «Жилье и городская среда». Квартиры получат те, чья жилплощадь была признана аварийной до 1 января 2017 года.