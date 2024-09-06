Две тысячи наблюдателей проследят за ходом голосования в Ростовской области

В Ростовской области за ходом голосования с 6 до 8 сентября 2024 года будут следить более двух тысяч наблюдателей. Об этом сообщает пресс-служба донского Избиркома.
— Большинство наблюдателей назначены кандидатами в депутаты — 1235. Общественный контроль будут осуществлять более 600 человек, — уточняют в Избиркоме.
Напомним, в течение трех дней на Дону будут проходить выборы депутатов разных уровней.
Состоится голосование за депутатов, претендующих на место в Госдуме по Южному одномандатному избирательному округу № 152.
Также будут избираться депутаты гордум Азова, Батайска и Таганрога. Пройдут довыборы в представительные органы Ростова-на-Дону и Новочеркасска.
8 сентября пройдет голосование за депутатов в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов.