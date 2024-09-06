Скоро стану мамой. Какие пособия и выплаты положены беременным

Женщинам в ожидании ребенка и молодым мамам предусмотрены несколько видов пособий. Вместе с управляющей Отделения Социального Фонда России по Самарской области Еленой Кривошеевой разбираемся, на что могут рассчитывать мамы, начиная с беременности и до достижения ребенком 17 лет.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Скажите, каков сегодня размер единовременного пособия при рождении ребенка и как его выплачивают?
И. Скрыльникова, Тольятти.
— Единовременная выплата при рождении ребенка — это разовая выплата одному из работающих родителей. С февраля 2024 года ее размер составляет 24 604,3 рубля. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого малыша. Выплата назначается автоматически после получения сведений о государственной регистрации рождения ребенка, содержащихся в едином реестре ЗАГС. Если один из родителей не работает, пособие получит тот, кто трудоустроен. Если оба родителя не работают или учатся на очном отделении, они также могут рассчитывать на пособие.
Пособие по уходу за ребенком.
Могу я как опекун получать пособие по уходу за ребенком?
С. Семенов, Самара.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут получать мать или отец, а также бабушка, другие родственники или опекуны, если они работают и оформили отпуск по уходу за ребенком. Отпуск можно взять до достижения малышом возраста трех лет, а вот пособие выплачивается только до 1,5 лет. Пособие выплачивается в размере 40% среднего заработка, но не ниже установленной законодательством суммы.
С 1 февраля 2024 года максимальный размер — 49123,12 ₽ в месяц, минимальный — 9 227,24 рублей.
Неработающие родители или опекуны также могут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет в размере фиксированной выплаты с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Пособие по беременности и родам.
Каков сейчас размер пособия по беременности и родам?
А. Скобарева, Отрадный.
— Работающая женщина получает его, если идет в декрет:
— одноплодная беременность 140 календарных дней декретного отпуска: от 88 565,40 ₽ до 56 5562,20 ₽;
— осложненные роды (одноплодная беременность), 156 календарных дней декретного отпуска: от 98 687,16 ₽ до 630 197,88 ₽;
— многоплодная беременность, 194 календарных дня декретного отпуска: от 122 726,34 ₽ до 78 3707,62 ₽
Если женщина не работает (центр занятости признал её безработной в течение года со дня её увольнения либо увольнение произошло в связи с ликвидацией предприятия, либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, полномочий нотариуса, статуса адвоката), то пособие предоставляется за весь период декретного отпуска в фиксированном размере. С января 2024 года данная выплата составляет 922,65 рубля в месяц.
С 08 августа 2024 года внесены изменения, согласно которым размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, составляет 15 833 рублей. Данное условие распространяется в случае если прошло не более 12 месяцев с момента признания таких граждан безработными в установленном порядке.
О материнском капитале.
Подскажите, как изменился размер материнского капитала в 2024 году и как его получают?
С. Коврова, Самара.
— Материнский капитал, как объемная госпрограмма поддержки семьи начала действовать с 2007 года. С 2020 года сертификаты оформляются в проактивном формате — без подачи заявления. После регистрации новорожденного в органах ЗАГС сведения поступают в региональное отделение СФР. В личный кабинет мамы на портале «Госуслуг» поступает сам государственный сертификат в форме электронного документа. Цифровая версия сертификата включает в себя те же сведения, которые раньше были в бумажном документе.
Политика Социального фонда сегодня сводится к тому, чтобы максимально упростить все процедуры, связанные с реализацией маткапитала. Цель — чтобы человеку как можно меньше приходилось обращаться в клиентские службы, финансовые учреждения.
Материнский капитал можно использовать по-разному: на образование детей, формирование накопительной пенсии мамы. Средства могут быть направлены на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Как сообщает Отделение СФР по Самарской области, чаще всего самарцы пользуются этой мерой господдержки для улучшения жилищных условий: погашение ипотеки, строительство и приобретение жилья, участие в накопительных кооперативах. На сегодняшний день заключены соглашения со всеми ключевыми банками, поэтому заявителю почти ничего не нужно делать: все процедуры отработаны и производятся непосредственно в банке, там же собирается вся необходимая информация.
С 1 февраля владельцам материнского капитала Социальный фонд проиндексировал на 7,4% материнский капитал. Размер маткапитала на первого ребенка 630 380,78 ₽, на второго ребенка составил 833 024,74 ₽ Если семья получила материнский капитал и уже потратила часть средств, индексируется только его остаток. Если, например, на сертификате осталось 150 тысяч руб., то эта сумма будет проиндексирована на 7,4%. Проверить остаток маткапитала можно на портале «Госуслуг».