Скоро стану мамой. Какие пособия и выплаты положены беременным

— Единовременная выплата при рождении ребенка — это разовая выплата одному из работающих родителей. С февраля 2024 года ее размер составляет 24 604,3 рубля. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого малыша. Выплата назначается автоматически после получения сведений о государственной регистрации рождения ребенка, содержащихся в едином реестре ЗАГС. Если один из родителей не работает, пособие получит тот, кто трудоустроен. Если оба родителя не работают или учатся на очном отделении, они также могут рассчитывать на пособие.