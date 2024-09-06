На обходе Тольятти могут построить новые съезды

В частности, жители хотят видеть съезды на пересечении обхода с дорогой Шигоны — Новодевичье, в деревню Климовка и на Хрящевское шоссе. Назывался также съезд на дорогу Тайдаково — Левашовка, но он уже построен и передан областному минтрансу для проведения ремонтных работ.
«Над реализацией других предложений мы работаем. Не сразу, поскольку закрытая система платной автодороги требует установки терминалов оплаты банковской картой, транспондером или строительства полноценных развязок с ПВП, но со временем мы сможем сделать и это», — заявил оператор трассы.
Ещё одна группа предложений касается повышения уровня услуг для проезжающих по обходу Тольятти. Например, строительство гостиницы у съезда в направлении Левашовки. Однако больше всего предложений о бесплатной воде в зонах отдыха и АЗС.
Кроме того, есть идеи продлить обход Тольятти от развязки у села Троицкое до развязки за Сызранью, где автомобили с М-5 «Урал» съезжают на Р-228, а также до Сызрани с одной стороны и до Ульяновска — с другой. Какая-то часть этих пожеланий со временем может воплотиться в жизнь.