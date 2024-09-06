На обходе Тольятти могут построить новые съезды

Кроме того, есть идеи продлить обход Тольятти от развязки у села Троицкое до развязки за Сызранью, где автомобили с М-5 «Урал» съезжают на Р-228, а также до Сызрани с одной стороны и до Ульяновска — с другой. Какая-то часть этих пожеланий со временем может воплотиться в жизнь.