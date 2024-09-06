В Краснодаре задержаны 22 нелегальных мигранта. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Приезжих задержали на одной из строек в Карасунском округе. В отдел полиции доставили восьмерых граждан Таджикистана, шестерых граждан Туркменистана и восьмерых граждан Узбекистана.
На иностранцев составили 35 административных протоколов. Так, 13 мигрантом нарушили правила въезда либо режим пребывания (проживания) в России. 22 иностранца незаконно работали в стране.
Теперь нелегальным мигрантам грозят штрафы и выдворение из России. Материалы направят для рассмотрения в суд.
«Всего за минувшие в сутки в Краснодаре составлено 52 административных протокола за нарушения миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.