Группа Pinhead Gunpowder, сайд-проект Green Day, выпустит новый альбом в октябре

Новый альбом был всего лишь вопросом времени, но, учитывая, что у участников есть другие группы и семьи, его было трудно найти. Когда мы наконец это сделали, все были удивлены. Мы считаем, что это наш лучший альбом на сегодняшний день — самый запоминающийся, общий и пронзительный.