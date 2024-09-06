Группа Pinhead Gunpowder, сайд-проект Green Day, выпустит новый альбом в октябре

Панк-рок-группа Pinhead Gunpowder, проект от участников Green Day, анонсирует второй студийник Unt. Выход лонгплея должен состояться 18 октября. Коллектив также поделился заглавным треком с грядущего альбома.
В состав Pinhead Gunpowder входят фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг, гитарист Джейсон Уайт, басист Билл Шнайдер и барабанщик и автор текстов Аарон Кометбус.
Группа активна с начала 90-х, но за это время они поделились только одним студийным альбомом Goodbye Ellston Avenue (1997).
Новый альбом был всего лишь вопросом времени, но, учитывая, что у участников есть другие группы и семьи, его было трудно найти. Когда мы наконец это сделали, все были удивлены. Мы считаем, что это наш лучший альбом на сегодняшний день — самый запоминающийся, общий и пронзительный.
Pinhead Gunpowder
группа.
За эти годы Green Day выпустили несколько сайд-проектов, среди которых и Foxboro Hot Tubs, в котором играют все участники группы.
В начале августа Green Day анонсировали переиздание своего седьмого альбома American Idiot (2004), которому в этом году исполняется 20 лет.