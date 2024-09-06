В Иркутской области станет больше больниц с бесплатным проездом для инвалидов

В Иркутской области увеличится количество медорганизаций, которые предоставляют бесплатный проезд для инвалидов и детей-инвалидов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, перечень расширят с 1 января 2025 года. Постановление уже подписано председателем правительства Константином Зайцевым.
— По поручению губернатора Иркутской области мы продолжаем решение важных вопросов, относящихся к обеспечению, защите прав и законных интересов жителей региона, имеющих инвалидность. В перечень медорганизаций госсистемы здравоохранения Иркутской области, в которые предоставляется бесплатный проезд или компенсация расходов на оплату стоимости проезда, включены Иркутский областной хоспис и Иркутская городская больница № 6, как учреждения востребованные для оказания помощи, — отметил Константин Зайцев.
Также постановлением № 686-пп внесли изменения, которые касаются инвалидов из числа участников спецоперации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 88 семей из Братска осенью переедут из аварийного жилья в новые квартиры.