В Иркутской области станет больше больниц с бесплатным проездом для инвалидов

— По поручению губернатора Иркутской области мы продолжаем решение важных вопросов, относящихся к обеспечению, защите прав и законных интересов жителей региона, имеющих инвалидность. В перечень медорганизаций госсистемы здравоохранения Иркутской области, в которые предоставляется бесплатный проезд или компенсация расходов на оплату стоимости проезда, включены Иркутский областной хоспис и Иркутская городская больница № 6, как учреждения востребованные для оказания помощи, — отметил Константин Зайцев.