Афиша выходных: куда сходить в Новосибирске 7 и 8 сентября

Суббота 7 сентября:
Лекция «Читаем по-древнеегипетски»
В 13:30 в Художественном музее (ул. Свердлова, 10). Вход сободный.
На лекции египтолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А. С. Пушкина Евгения Анохина расскажет об особенностях письменности жителей долины Нила, истории дешифровки древнеегипетских иероглифов, а также о египетских текстах, представленных на выставке.
12+
Интерактивный музыкальный сторителлинг «Спроси меня про инклюзию»
В 17.00 в малом зале Дома учёных Академгородка. Вход свободный.
Спектакль создан по технологиям «театра горожан» — это профессиональный театр, в котором играют непрофессиональные актеры. На сцену выйдут мамы особенных детей.
12+
Концертная программа «Итальянское игристое»
В 18:00 в камерном зале филармонии (Красный пр-т, 32)
Артисты Новосибирской хоровой капеллы вместе с художественным руководителем — народным артистом России Игорем Юдиным «отдавая дань» уходящему лету и радуясь встрече в новом сезоне с любимыми слушателями, создали очаровательную программу, наполненную изящным музыкальным юмором солнечной Италии.
16+
Воскресенье 8 сентября:
Фестиваль культуры России сквозь время «Непостижимые»
С 12:00 в парке «Михайловская набережная». Вход свободный.
Будет организовано более 50 локаций, на который пройдут интерактивы и мастер-классы для взрослых и детей. Будет воссоздана атмосфера русско-народных сказок и старых советских мультфильмов. Здесь пройдет дискотека 90-х, можно будет поиграть с робопсом и получить фотосессию от нейросети. Всего в общей тематике будет работать пять пространств: Русь, Царская Россия, СССР, 90-е и современное время.
6+
Фестиваль культуры российских немцев «Немецкая слобода»
В 13:00 в парке «Березовая роща». Вход свободный.
В программе: большой концерт с участием вокальных и хореографических ансамблей, интерактивные зоны, мастер-классы по народным ремеслам, блюда национальной кухни одного из самых многочисленных народов нашей большой многонациональной страны.
6+
Перфоманс «Покрутон»
В 15:00 по адресу: ул. Восход, 15. Вход свободный.
Артисты огненного шоу покажут трюки с огненным оборудованием и горючими смесями.
12+
Праздник урожая
В 12:00 на главной аллее зоопарка.
Последний месяц лета новосибирский зоопарк принимал фрукты и овощи для животных от неравнодушных граждан. Теперь состоится праздник, на котором можно сфотографироваться в фотозонах, понаблюдать за животными.
0+
Анастасия Новоселова