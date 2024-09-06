Афиша выходных: куда сходить в Новосибирске 7 и 8 сентября

Будет организовано более 50 локаций, на который пройдут интерактивы и мастер-классы для взрослых и детей. Будет воссоздана атмосфера русско-народных сказок и старых советских мультфильмов. Здесь пройдет дискотека 90-х, можно будет поиграть с робопсом и получить фотосессию от нейросети. Всего в общей тематике будет работать пять пространств: Русь, Царская Россия, СССР, 90-е и современное время.