В Ростове ребенок попал в больницу после падения в коммуникационный колодец

Напомним, 27 августа в другом районе донской столицы произошел похожий случай. Тогда в яме с кипятком пострадал восьмилетний мальчик, он получил ожоги конечностей. Этот инцидент взяли на контроль в СУ СК России по региону и областной прокуратуре.