В Ростове ребенок попал в больницу после падения в коммуникационный колодец

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в коммуникационный колодец упал ребенок, сейчас он уже находится в больнице. Власти готовы оказать семье поддержку, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Предварительно, школьник, ученик 2 класса, упал в коммуникационный колодец. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
Юный ростовчанин находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что по поручению сити-менеджера мальчика уже навестила заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.
Напомним, 27 августа в другом районе донской столицы произошел похожий случай. Тогда в яме с кипятком пострадал восьмилетний мальчик, он получил ожоги конечностей. Этот инцидент взяли на контроль в СУ СК России по региону и областной прокуратуре.