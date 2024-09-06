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Из-за угрозы распространения АЧС на Куршской косе просят не кормить кабанов

Также нельзя мусорить и оставлять продукты.

Источник: Нацпарк «Куршская коса»

Администрация Куршской косы просит не кормить кабанов из-за угрозы распространения АЧС. Также запрещается мусорить и оставлять еду.

«Выбрасывать пищевые отходы животного происхождения необходимо только в контейнеры, предварительно плотно их упаковав, не оставлять мясные отходы в местах, доступных для диких животных (в том числе для подкормки кошек и собак)», — говорится в сообщении нацпарка.

Если вы увидели больного или мертвого кабана, об этом нужно сообщить в администрацию парка.

Средств для профилактики и лечения болезни не существует.

сельское хозяйство