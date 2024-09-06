В День города на челябинской телебашне загорится праздничная подсветка

«Поздравление на челябинской телебашне можно будет с 21:45».
7 сентября телебашню украсит символ города — верблюд. На экране загорятся надписи «Челябинску 288 лет» и «С Днем города».
Яркую поздравительную подсветку можно будет увидеть до 00:00.
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября, ФедералПресс. В Челябинске в День города на телебашне включат тематическую подсветку.
«Поздравление на челябинской телебашне можно будет с 21:45».
7 сентября телебашню украсит символ города — верблюд. На экране загорятся надписи «Челябинску 288 лет» и «С Днем города».
Яркую поздравительную подсветку можно будет увидеть до 00:00.