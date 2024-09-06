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В День города на челябинской телебашне загорится праздничная подсветка

ЧЕЛЯБИНСК, 6 сентября, ФедералПресс. В Челябинске в День города на телебашне включат тематическую подсветку.

Источник: ФедералПресс

«Поздравление на челябинской телебашне можно будет с 21:45».

сообщили в Челябинском областном радиотелевизионном передающем центре.

7 сентября телебашню украсит символ города — верблюд. На экране загорятся надписи «Челябинску 288 лет» и «С Днем города».

Яркую поздравительную подсветку можно будет увидеть до 00:00.