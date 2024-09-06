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IVE исполнили еще не вышедшую песню Supernova Love на концерте в Токио

Женская K-pop-группа IVE исполнила новый трек Supernova Love, который ранее не издавался, на концерте в Токио в рамках своего тура. В настоящее время пока неизвестно, когда песня выйдет на стримингах.

Источник: Звук

Женская K-pop-группа IVE исполнила новый трек Supernova Love, который ранее не издавался, на концерте в Токио в рамках своего тура. В настоящее время пока неизвестно, когда песня выйдет на стримингах.

Когда трек официально увидит свет, он станет второй англоязычной композицией группы после песни All Night (2024), в которой приняла участие американская рэперша и певица Saweetie.

Сообщается, что новая песня в стиле дэнс-поп спродюсирована Давидом Гетта. В сингле также используются семплы Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983) Рюити Сакамото, пишет NME.

Весной этого года IVE представили третий мини-альбом IVE SWITCH (2024).