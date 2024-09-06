В Красноярске обнаружили более 50 тонн зараженных дынь и слив

В Красноярске снова обнаружили партию зараженных импортных фруктов. Как рассказали в краевом филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в ходе проверки выяснилось, что 33 тонны свежих слив оказались поражены калифорнийской щитовкой. Еще более 21 тонны дынь имели признаки заражения дынной мухой. Отметим, что оба вредителя не представляют опасности для человека, однако вызывают загнивание пораженных овощей и фруктов.