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В Красноярске обнаружили более 50 тонн зараженных дынь и слив

Фрукты оказались поражены дынной мухой и калифорнийской щитовкой.

Источник: AP 2023

В Красноярске снова обнаружили партию зараженных импортных фруктов. Как рассказали в краевом филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в ходе проверки выяснилось, что 33 тонны свежих слив оказались поражены калифорнийской щитовкой. Еще более 21 тонны дынь имели признаки заражения дынной мухой. Отметим, что оба вредителя не представляют опасности для человека, однако вызывают загнивание пораженных овощей и фруктов.

В настоящее время информация об обнаружении карантинных объектов направлена в Россельхознадзор, а ответственному за ввоз лицо разъяснили карантинные фитосанитарные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере карантина растений.