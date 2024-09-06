В Новороссийске продолжаются проблемы с вывозом мусора

Ранее, с 20 по 28 июля в Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска поступило более 1 тыс. жалоб от жителей на антисанитарное состояние контейнерных площадок. Глава города Андрей Кравченко сообщал, что для решения этой ситуации задействованы все резервы администрации, а также бизнес и население. Прокуратура города организовала проверку.