В Новороссийске продолжаются проблемы с вывозом мусора

Как сообщает корреспондент «Ъ-Кубань», по адресу пр. Дзержинского, 217 уже неделю не вывозят мусор. По его словам, рядом переполненная контейнерная площадка долгое время источает зловонный запах.
Ранее, с 20 по 28 июля в Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска поступило более 1 тыс. жалоб от жителей на антисанитарное состояние контейнерных площадок. Глава города Андрей Кравченко сообщал, что для решения этой ситуации задействованы все резервы администрации, а также бизнес и население. Прокуратура города организовала проверку.
В компании «ЭкоЮг», которая ответственна за вывоз ТКО, считают, что причиной мусорного коллапса в Новороссийске являются некорректные данные о реальном количестве жителей в многоквартирных домах. «Ъ-Кубань» направил запрос в пресс-службу «ЭкоЮг» по вопросу вновь возникших проблем с вывозом мусора. Оперативно получить комментарий не удалось.
Ранее в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ «Ъ-Кубань» рассказали, что общее количество спецтехники, которая обслуживает Новороссийск — 79 единиц. Размещено также 3792 контейнерных площадки, из них 1773 общего пользования, на которых установлено 5319 контейнеров. Ежедневно с территории Новороссийска вывозится около 400 т отходов.