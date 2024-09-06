Ремонт двух участков улицы Байкальской в Иркутске выполнен на 70%

Градоначальник также отметил, что подрядным организациям стоит ускорить темп работы, ведь строительный сезон подходит к концу. Сейчас сроки ремонта не отклоняются от графика. На участке длиной 765 метров обустроили тротуары и бордюры. Появились тактильная плитка и пандусы для людей с ОВЗ. Обновили колодцы и более 200 метров трамвайных путей.