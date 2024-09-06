Ремонт двух участков улицы Байкальской в Иркутске выполнен на 70%

В Иркутске на улице Байкальской по двум участкам ремонт завершен на 70%. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы продолжаются на участке от Советской до Тимирязева. Ремонт проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
— Этот объект достаточно сложный, потому что здесь выполнялись различные мероприятия, необходимые для удобства жителей: обустройство подпорной стенки, лестниц, восстановление кабельной и ливневой канализаций. В ближайшее время подрядчик планирует завершить основной объем по асфальтированию проезжей части, — пояснил мэр Руслан Болотов.
Градоначальник также отметил, что подрядным организациям стоит ускорить темп работы, ведь строительный сезон подходит к концу. Сейчас сроки ремонта не отклоняются от графика. На участке длиной 765 метров обустроили тротуары и бордюры. Появились тактильная плитка и пандусы для людей с ОВЗ. Обновили колодцы и более 200 метров трамвайных путей.
В планах поставить новые светофоры, дорожные знаки, урны, остановки, нанести разметку и другие объекты. Мэр Руслан Болотов осмотрел и участок от улицы Станиславского до Байкальского кольца. Там демонтировали старое покрытие и бордюры. Сейчас укладывают новый асфальт.