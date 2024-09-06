Депутат ГД Останина предложила начать в РФ специальную демографическую операцию

«Я про деньги сразу могу сказать, оно не стимулирует. У человека, это же студенты, они должны быть уверены в завтрашнем дне. Точка. В 90-е годы ходили с клетчатыми сумками, эти бесконечные торгаши, потому что нужно было выживать. Сегодня уже слово “выживать” никто не помнит. Я на заводе получала в 2001 году зарплату курями и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях!».