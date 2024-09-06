Жители Екатеринбурга выступили против застройки парка Энгельса

Около ста человек пришли на встречу с девелопером «Технострокомплекта». Об этом сообщает издание 66.RU.
Темой обсуждения стало строительство второй очереди подготовительного хоккейного центра с малой ледовой ареной «Спартаковец». Заказчиком выступает организация.
— Мы подготовили опросный лист для жителей, который передадим в администрацию города, чтобы она приняла решение с учетом мнения горожан. После выполнения работ, если они когда-то будут, благоустройство восстановят, — объяснила представитель застройщика Алена Ильина.
Жители города отказались подписывать опросный лист. Они боятся, что территорию огородят забором. С трех тысяч квадратных метров парка предлагают снять статус особой охраняемой территории, чтобы застроить. Для нее придется выкорчевать деревья.
Однако, по информации мэрии города, на данный момент застройщик не обращался для согласования документации.