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Жители Башкирии приехали на выборы в повозке с лошадью

В селе Исмагилово Аургазинского района избиратели приехали исполнить свой гражданский долг на повозке с лошадью.

Как передают очевидцы в соцсетях, сельчане исполнили песню «Пусть звучит родной напев» под аккомпанемент гармони в национальных костюмах.

Ранее в Башкирии пенсионерки проехали на велосипедах 5 км, чтобы проголосовать.