Жители Башкирии приехали на выборы в повозке с лошадью

Как передают очевидцы в соцсетях, сельчане исполнили песню «Пусть звучит родной напев» под аккомпанемент гармони в национальных костюмах.
Ранее в Башкирии пенсионерки проехали на велосипедах 5 км, чтобы проголосовать.
В селе Исмагилово Аургазинского района избиратели приехали исполнить свой гражданский долг на повозке с лошадью.
Как передают очевидцы в соцсетях, сельчане исполнили песню «Пусть звучит родной напев» под аккомпанемент гармони в национальных костюмах.
Ранее в Башкирии пенсионерки проехали на велосипедах 5 км, чтобы проголосовать.