Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики сообщили о благоприятной погоде в Башкирии в предстоящие выходные

Синоптики сообщили о благоприятной погоде в Башкирии в предстоящие выходные.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Башинформ

По данным Башгидрометцентра, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели в Башкирии ожидается повышенный фон атмосферного давления, что связано с влиянием на погоду северо-западного антициклона.

«Будет преобладать погода без существенных осадков, лишь в субботу, 7 сентября, с прохождением атмосферного фронта по периферии этого антициклона местами по республике, преимущественно в восточных районах республики, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +6, +12°, днем повысится от +17, +22 до +19, +24°, что выше климатической нормы на 2−4°», — сообщили синоптики.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что погода в Башкирии снова удивит.