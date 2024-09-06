Синоптики сообщили о благоприятной погоде в Башкирии в предстоящие выходные.

«Будет преобладать погода без существенных осадков, лишь в субботу, 7 сентября, с прохождением атмосферного фронта по периферии этого антициклона местами по республике, преимущественно в восточных районах республики, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +6, +12°, днем повысится от +17, +22 до +19, +24°, что выше климатической нормы на 2−4°», — сообщили синоптики.