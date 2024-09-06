Выборы в Ростовской области 2024: Как на Дону проходят выборы 6—8 сентября

В сентябре в Ростовской области-2024 стартовали дополнительные выборы депутатов. Они продлятся три дня — с 6 сентября по 8 сентября. Рассказываем о явке, а также — о кандидатах, работе избирательных участков и электронном голосовании.
13:05 В избиркоме рассказали, что на довыборах депутата Госдумы сервисом «Мобильный избиратель» решили воспользоваться почти 14 тысяч жителей Ростовской области.
— Этот сервис позволяет голосовать на избирательном участке не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения, — уточнили в ИКРО.
11:28 За ходом голосования в Ростовской области будут следить более двух тысяч наблюдателей.
— Большинство из них (1 235) назначены кандидатами в депутаты. Политические партии направили на избирательные участки 569 наблюдателей — они представляют «Единую Россию», «Справедливую Россию», «Новых людей», КПРФ и ЛДПР.
Кроме того, общественный контроль будут осуществлять более 600 наблюдателей.
10:30 В донском избиркоме также напомнили, что помимо дополнительных выборов депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 стартовало и другое голосование.
— Также сегодня первый день голосования на выборах депутатов гордум Азова, Батайска и Таганрога, на довыборах депутатов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, — уточнили в пресс-службе регионального избиркома.
9:32 Уже в первые часы работы избирательных участков свой голос за одного из кандидатов отдал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона поделился фотографией момента, когда отправляет бюллетень в урну для голосования на своем участке.
— Я свой выбор сделал, — написал Василий Юрьевич в телеграм-канале.
Избирательная комиссия Ростовской области будет подводить предварительные итоги по явке в течение каждого дня голосования. Как только появится информация, мы опубликуем данные о явке избирателей на участки.
В дополнительных выборах депутата Госдумы в Ростовской области 6 — 8 сентября 2024 участвуют кандидаты:
— Наталья Оськина от КПРФ.
— Роман Климов от ЛДПР.
— Виктория Абрамченко от «Единой России».
— Максим Федоров от «Справедливой России».
— Дмитрий Величко от партии «Новые люди».
— Александр Ефимов от партии «Яблоко».
По информации Избирательной комиссии Ростовской области, в пятницу, 6 сентября, избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Такое же расписание работы предусмотрено на все дни голосования, в том числе 7 и 8 сентября.
В голосовании за депутата Госдумы в Ростовской области 6 — 8 сентября 2024 могут участвовать жители следующих территорий:
— Ворошиловского и Первомайского районов Ростова-на-Дону;
— Новочеркасска;
— семи поселений Аксайского района — Аксайского городского поселения, Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Рассветовского, Старочеркасского и Щепкинского сельских поселений.