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Выборы в Ростовской области 2024: Как на Дону проходят выборы 6—8 сентября

Выборы в Ростовской области-2024: Две тысячи наблюдателей будут следить за ходом голосования.
Источник: Комсомольская правда

В сентябре в Ростовской области-2024 стартовали дополнительные выборы депутатов. Они продлятся три дня — с 6 сентября по 8 сентября. Рассказываем о явке, а также — о кандидатах, работе избирательных участков и электронном голосовании.

13:05 В избиркоме рассказали, что на довыборах депутата Госдумы сервисом «Мобильный избиратель» решили воспользоваться почти 14 тысяч жителей Ростовской области.

— Этот сервис позволяет голосовать на избирательном участке не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения, — уточнили в ИКРО.

Избирательные участки все три дня будут открыты с 8:00 до 20:00. Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11:28 За ходом голосования в Ростовской области будут следить более двух тысяч наблюдателей.

— Большинство из них (1 235) назначены кандидатами в депутаты. Политические партии направили на избирательные участки 569 наблюдателей — они представляют «Единую Россию», «Справедливую Россию», «Новых людей», КПРФ и ЛДПР.

Кроме того, общественный контроль будут осуществлять более 600 наблюдателей.

10:30 В донском избиркоме также напомнили, что помимо дополнительных выборов депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 стартовало и другое голосование.

— Также сегодня первый день голосования на выборах депутатов гордум Азова, Батайска и Таганрога, на довыборах депутатов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, — уточнили в пресс-службе регионального избиркома.

9:32 Уже в первые часы работы избирательных участков свой голос за одного из кандидатов отдал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона поделился фотографией момента, когда отправляет бюллетень в урну для голосования на своем участке.

— Я свой выбор сделал, — написал Василий Юрьевич в телеграм-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже проголосовал. Фото: телеграм-канал главы региона Явка на выборах депутата Госдумы в Ростовской области 6 — 8 сентября 2024

Избирательная комиссия Ростовской области будет подводить предварительные итоги по явке в течение каждого дня голосования. Как только появится информация, мы опубликуем данные о явке избирателей на участки.

Главное о кандидатах на выборах депутата Госдумы в Ростовской области

В дополнительных выборах депутата Госдумы в Ростовской области 6 — 8 сентября 2024 участвуют кандидаты:

— Наталья Оськина от КПРФ.

— Роман Климов от ЛДПР.

— Виктория Абрамченко от «Единой России».

— Максим Федоров от «Справедливой России».

— Дмитрий Величко от партии «Новые люди».

— Александр Ефимов от партии «Яблоко».

Выборы являются дополнительными. Алексей БУЛАТОВ Как работают и когда закроются участки в Ростове и Ростовской области

По информации Избирательной комиссии Ростовской области, в пятницу, 6 сентября, избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Такое же расписание работы предусмотрено на все дни голосования, в том числе 7 и 8 сентября.

Как принять участие в голосовании 6 — 8 сентября 2024

В голосовании за депутата Госдумы в Ростовской области 6 — 8 сентября 2024 могут участвовать жители следующих территорий:

— Ворошиловского и Первомайского районов Ростова-на-Дону;

— Новочеркасска;

— семи поселений Аксайского района — Аксайского городского поселения, Большелогского, Грушевского, Мишкинского, Рассветовского, Старочеркасского и Щепкинского сельских поселений.