Стала известна причина скопления пожарных машин на Олимпийском бульваре Воронежа

Тревожный пост выложили в паблике «Мой и твой Воронеж» в пятницу, 6 сентября. Его автор утверждал, что в Центральном районе в доме № 6 на Олимпийском бульваре в девятом подъезде случился пожар. Якобы на него приехали 12 машин МЧС. А жителей подъезда эвакуируют.