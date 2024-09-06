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Стала известна причина скопления пожарных машин на Олимпийском бульваре Воронежа

Оказалось, что просто подгорела пища на плите.

Источник: "Мой и твой Воронеж"

Тревожный пост выложили в паблике «Мой и твой Воронеж» в пятницу, 6 сентября. Его автор утверждал, что в Центральном районе в доме № 6 на Олимпийском бульваре в девятом подъезде случился пожар. Якобы на него приехали 12 машин МЧС. А жителей подъезда эвакуируют.

Откуда эту информацию взял автор поста, непонятно. Дело в том, что в региональном ГУ МЧС масштаб бедствия оценили как ничтожный.

— Это был ложный вызов. На самом деле просто люди какое-то время ощущали запах горящей пищи на плите. И посчитали это достаточным для звонка в дежурную часть, — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

МЧС