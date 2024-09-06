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Бесплатные автобусы до ТЦ «МЕГА» отменят с 7 сентября

До торгового центра можно добраться на общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатные автобусы перестанут курсировать до ТЦ «МЕГА» в Нижнем Новгороде с 7 сентября. Об этом сообщается на официальной странице торгового центра в соцсетях. Нижегородцы смогут добраться туда на общественном транспорте.

Так, от автовокзала «Щербинки» туда идут автобусы 215, 216 и 238, от ТПУ «Канавинский — автобус 226. Также до торгового центра можно доехать на маршрутном такси № 300 от станции метро “Пролетарская”. От станции “Селекционная” туда ходит маршрутное такси 370, а из Кстова можно добраться на 272-м автобусе.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-90 стал самым популярным у жителей областного центра.