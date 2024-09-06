Бесплатные автобусы до ТЦ «МЕГА» отменят с 7 сентября

Так, от автовокзала «Щербинки» туда идут автобусы 215, 216 и 238, от ТПУ «Канавинский — автобус 226. Также до торгового центра можно доехать на маршрутном такси № 300 от станции метро “Пролетарская”. От станции “Селекционная” туда ходит маршрутное такси 370, а из Кстова можно добраться на 272-м автобусе.