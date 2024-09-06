В Куршский залив выпустили ещё 320 тысяч штук молоди сига. Мальков навеской более десяти граммов вырастили в садках ФГБУ «Главрыбвод». Об этом сообщается на официальной странице Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства «ВКонтакте».
«Молодь сига буквально рвалась в естественный водоем, выпрыгивая из садков. По прибытию в посёлок Каширское молодь рыбы выпустили в прибрежную зону Куршского залива», — говорится в публикации.
В августе в Куршский залив выпустили 150 тысяч штук молоди сига навеской более 10 граммов. Мальков вырастили в садках ФГБУ «Главрыбвод».
Сига выпускают в Куршский залив в рамках компенсационных мероприятий по сохранению водных биоресурсов. Программа по зарыблению водоёмов рассчитана на 12 лет.