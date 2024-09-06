В Куршский залив выпустили ещё 320 тысяч штук молоди сига. Мальков навеской более десяти граммов вырастили в садках ФГБУ «Главрыбвод». Об этом сообщается на официальной странице Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства «ВКонтакте».