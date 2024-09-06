Умер петербургский писатель Валерий Воскобойников

Валерий Воскобойников опубликовал десятки книг, среди которых «Все будет в порядке», «Жизнь замечательных детей», «Оружие для победы», «Девочка, мальчик, собака», «Утренние прогулки», «Кирилл и Мефодий» и другие. Произведения получили ряд литературных наград, а сам он был удостоен премии правительства РФ за серию книг «Жизнь замечательных детей».