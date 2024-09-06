6 миллионов километров от Земли: крымские астрономы открыли неизвестный астероид

Крымские астрономы открыли еще один ранее неизвестный околоземный астероид. Он движется со скоростью более десяти километров в секунду на расстоянии 6 миллионов километров от Земли. Открытие уже официально зарегистрировали. Астероиду присвоено временное обозначение 2024 PV3. Соответствующий циркуляр выпустил Международный центр малых планет (Minor Planet Center, MPC), сообщил КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
«Диаметр астероида — порядка 50−70 метров. То есть даже если он попадет к нам, это не вызовет глобальную катастрофу. В ближайшие десятки лет он с нами не столкнется точно. А дальше посмотрим. Такие объекты часто меняют свои орбиты в масштабах сотни лет», — отметил Назаров.
Это уже более чем 500-й астероид, открытый сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории, и второй околоземный. Последние, кстати, представляют наибольший интерес для исследователей. Во-первых, потому что их легче изучать, во-вторых, из-за перспектив использования в качестве источника полезных ископаемых и даже экскурсионных объектов, к которым в будущем можно будет летать.
«Астероиды, как известно, это обломки несформировавшейся планеты. В них могут быть те же химические элементы, что и у нашей планеты. Но добывать их легче, потому что они сконцентрированы не только у ядра, а могут оседать и на поверхности. Кроме того, из-за отсутствия воздуха химический элемент при добыче не окисляется», — пояснил Назаров.
Правда, пока космические аппараты с устройством для бурения и добычи конкретных химических элементов на астероидах не высаживались. Хотя и были пробы грунта и эксперименты со столкновениями объектов.
По временному обозначению, которое получил открытый крымскими астрономами астероид, уже можно получить официальную информацию по его орбите. Когда она станет более точной, то есть, когда астероид совершит несколько оборотов вокруг Земли, ему дадут окончательное название.