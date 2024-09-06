6 миллионов километров от Земли: крымские астрономы открыли неизвестный астероид

«Астероиды, как известно, это обломки несформировавшейся планеты. В них могут быть те же химические элементы, что и у нашей планеты. Но добывать их легче, потому что они сконцентрированы не только у ядра, а могут оседать и на поверхности. Кроме того, из-за отсутствия воздуха химический элемент при добыче не окисляется», — пояснил Назаров.