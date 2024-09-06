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Янтарные сокровища и побережье Балтики: что покажут в фильме про Калининградскую область

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября, ФедералПресс. Съемочная группа проекта VK Места отправилась в экспедицию в Калининградскую область. Результатом поездки станет фильм про природные локации, промышленность и туризм в регионе.

Источник: предоставлено пресс-службой VK

«Калининградская область — это настоящий калейдоскоп культур, природных красот и исторических памятников. Экспедиция проекта VK Места раскроет многогранность региона», — уточнил директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

В поездку отправились блогеры и музыканты Nansi & Sidorov, Александра Лукьянова и Влад Левский. Экспедиция проходит с 2 по 7 сентября. Зрителям покажут средневековые замки, кенигсбергские укрепления и живописные побережья Балтийского моря.

В рамках путешествия музыканты и блогеры приняли участие в мастер-классе по приготовлению традиционного лукового пирога. Команда также сплавлялась на байдарках. Кроме того, путешественникам рассказали, кто такие знаменитые калининградские хомлины.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько денег туристы тратят на жилье в Калининградской области.

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