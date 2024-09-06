На Кубани откроют фермерский торговый центр

В новом центре будет 220 торговых мест. Там предусмотрены лифты для маломобильных посетителей, офисы, переговорная, большая холодильная камера, система орошения для зелени, лаборатория для исследования качества продуктов. Как отмечает господин Наумов, на территории нового фермерского рынка уже есть вайфай, скоро добавят кассовые аппараты с безналичной оплатой.