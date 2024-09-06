На Кубани откроют фермерский торговый центр

В новом центре будет 220 торговых мест. Там предусмотрены лифты для маломобильных посетителей, офисы, переговорная, большая холодильная камера, система орошения для зелени, лаборатория для исследования качества продуктов. Как отмечает господин Наумов, на территории нового фермерского рынка уже есть вайфай, скоро добавят кассовые аппараты с безналичной оплатой.
Кубанские фермеры смогут торговать на новой площадке всеми видами сельхозпродукции. Для покупателей будут доступны овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, зелень, бакалея, сладости и хлебобулочные изделия. Рядом с зоной для продажи свежей рыбы расположена рыбочистка.
По словам мэра города, таким образом власти поддержат кубанских производителей, а фермеры станут ближе к жителям Краснодара.