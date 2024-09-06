Отключение горячей воды пройдёт в Иркутске с 9 по 14 сентября

Отключение горячей воды пройдёт в Свердловском районе в Иркутске с 9 по 14 сентября. Без воды жителям придётся просидеть почти неделю. Об этом в социальных сетях сообщила энергосбытовая компания.
«Отключение горячей воды пройдёт с 22:00 9 сентября по 23:59 14 сентября по улицам Ракитная 14, Воронежская, 27, Березовая Роща, 30 и 5а, Сергеева За, 3/13, 3/66, 3/6, 5/7, ⅚, 5/4, ⅝, ⅗, 3, 1, ¾, 14 и Зм, Челнокова, 1, Джамбула 24, 2, 4, 6 и 3, Тургенева 1, 13, 3, 7, 5а, 15, 19а, 5, 9 и 27а», — рассказали в компании.
Также отключение горячей воды затронет улицы Маяковского 4, 6, 12, 8 и 2, Фурманова 13, 6, 2 и 15, Набережная Иркута 501, ½ и 21, а также переулок Спортивный 5а, 5/2, 51, 3, 1 и 9.
Отключение горячей воды в Свердловском районе города связано с ремонтом тепловой сети по улице Берёзовая роща, 1/1 и Челнокова, ½. Эти меры необходимы, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации и обеспечить надежное теплоснабжение.