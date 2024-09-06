Новый детский сад открылся в поселке Октябрьский Чунского района

— Открытие каждого нового объекта образования — это всегда большое событие для многих семей, чьи дети получают возможность посещать современный и прекрасно оснащенный детский сад или школу. Сегодня такая возможность появилась у жителей поселка Октябрьский в Чунском районе. Уверен, что новый детский сад станет для дошколят миром радости, творчества и знаний, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.