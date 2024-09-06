Новый детский сад открылся в поселке Октябрьский Чунского района

В Чунском районе Иркутской области открылся новый детский сад. Дошкольное учреждение построили по федеральной программе вместо поврежденного наводнением в 2019 году детсада № 3. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Открытие каждого нового объекта образования — это всегда большое событие для многих семей, чьи дети получают возможность посещать современный и прекрасно оснащенный детский сад или школу. Сегодня такая возможность появилась у жителей поселка Октябрьский в Чунском районе. Уверен, что новый детский сад станет для дошколят миром радости, творчества и знаний, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Детсад рассчитан на шесть возрастных групп. Пока сформировано пять, их будут посещать 111 детей. На возведение и оснащение было потрачено более 366 миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Саянске открылась школа креативных индустрий. В ней дети научатся работе с фото и видео, анимацией, 3D-графикой и звукорежиссурой.