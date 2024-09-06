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Со следующего года жители Приморья будут отмечать новый праздник

В трех городах ДФО ежегодно будут праздновать день рождения Муравьева-Амурского.

Источник: администрация Владивостока

Каждому жителю Дальнего Востока знакомо имя Николая Муравьева-Амурского. Именно этот выдающийся человек смог объединить удаленные от центральной России земли под единым флагом. 6 сентября было подписано соглашение об утверждении нового праздника в честь дня рождения генерал-губернатора Муравьева-Амурского.

Теперь ежегодно 23 августа в трех городах, основанных графом — Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске — будут проходить торжественные мероприятия, сообщает администрация Владивостока.

Соглашение о совместном взаимодействии в организации праздничных мероприятий подписали главы Владивостока, Благовещенска и Хабаровска. Церемония подписания соглашения состоялась у памятника графу Муравьеву-Амурскому во Владивостоке. На встрече присутствовал и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Инициатива утвердить новый праздник принадлежит администрации Владивостока, которая предложила объединиться с двумя крупными городами Дальнего Востока и почтить таким образом память выдающегося генерал-губернатора.

Напомним, что во время ВЭФ произошло еще одно знаковое событие — из Парижа в Россию вернули серебряный венок с могилы Муравьева-Амурского.

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