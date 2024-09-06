Со следующего года жители Приморья будут отмечать новый праздник

Каждому жителю Дальнего Востока знакомо имя Николая Муравьева-Амурского. Именно этот выдающийся человек смог объединить удаленные от центральной России земли под единым флагом. 6 сентября было подписано соглашение об утверждении нового праздника в честь дня рождения генерал-губернатора Муравьева-Амурского.