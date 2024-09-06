Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за загрязнения реки в Нижнем Новгороде

Ранее жители Нижнего Новгорода пожаловались в социальных сетях главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они сообщили, что Борзовка загрязняется канализационными стоками. До этого они просили городскую администрацию и профильные организации отчистить реку, но неприятный запах остался, а утки продолжают массово гибнуть, хотя власти убрали мусор из реки.