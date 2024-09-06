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Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за загрязнения реки в Нижнем Новгороде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову провести проверку по ситуации с загрязнением реки Борзовка в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба СК РФ.

Источник: соцсети

Ранее жители Нижнего Новгорода пожаловались в социальных сетях главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они сообщили, что Борзовка загрязняется канализационными стоками. До этого они просили городскую администрацию и профильные организации отчистить реку, но неприятный запах остался, а утки продолжают массово гибнуть, хотя власти убрали мусор из реки.

СК
экология