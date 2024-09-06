В Перми число аварий с электросамокатами снизилось в семь раз

По мнению ведомства, положительная динамика связана с системной работой властей и ГИБДД по части регулирования передвижений СИМ.
По данным пресс-службы мэрии, специалисты районных администраций ведут регулярную работу по выявлению и перемещению СИМ, оставленных вне специально определенных мест. Так, ранее в рамках контрольных мероприятий было выявлено и перемещено для хранения на базу МКУ «СМИ» 532 электросамоката. В настоящий момент все они возвращены собственникам. Кроме того, с начала работы по выявлению бесконтрольно брошенных средств передвижения было перемещено 913 электровелосипедов, сейчас на хранении остается еще 84. Доход в бюджет города составил более 2,3 млн руб.
Как отметил начальник отдела госавтоинспекции управления МВД России по городу Перми Андрей Власов, отдельной проблемой остается использование СИМ подростками, которые «не всегда могут справиться с тяжелым электросамокатом».