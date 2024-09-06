В Перми число аварий с электросамокатами снизилось в семь раз

По данным пресс-службы мэрии, специалисты районных администраций ведут регулярную работу по выявлению и перемещению СИМ, оставленных вне специально определенных мест. Так, ранее в рамках контрольных мероприятий было выявлено и перемещено для хранения на базу МКУ «СМИ» 532 электросамоката. В настоящий момент все они возвращены собственникам. Кроме того, с начала работы по выявлению бесконтрольно брошенных средств передвижения было перемещено 913 электровелосипедов, сейчас на хранении остается еще 84. Доход в бюджет города составил более 2,3 млн руб.