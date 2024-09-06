В Самаре усилят работу общественного транспорта в День города

Напомним, в День города будет ограничено движение на нескольких улицах в центре Самары, а также внесены изменения в работу общественного транспорта. Для жителей и гостей Самары в этот день выступят самарские коллективы, а хедлайнерами концерта станут Сергей Трофимов и группа Uma2rman.