В Самаре усилят работу общественного транспорта в День города

В воскресенье, 8 сентября, Самара отпразднует 438-й день рождения. В честь этого события на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт. Для удобства горожан профильный департамент продлил работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
После завершения праздника с 22:30 будут подготовлены дополнительные автобусы. Они будут размещены на улице Самарской, между улицами Красноармейской и Льва Толстого. Автобусы будут курсировать по маршрутам №№ 1, 2, 26, 34, 41, 47, 57, 50 и 5д (с заездом в Волгарь).
Кроме того, трамвайные маршруты № 1, 3, 5, 20, 22, 13 и 4, а также троллейбус № 6 будут работать до полуночи.
Напомним, в День города будет ограничено движение на нескольких улицах в центре Самары, а также внесены изменения в работу общественного транспорта. Для жителей и гостей Самары в этот день выступят самарские коллективы, а хедлайнерами концерта станут Сергей Трофимов и группа Uma2rman.