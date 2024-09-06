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Омичи вновь могут приобрести билеты через кассы и сайт автовокзала

Вчера утром у «Омскоблавтотранса» произошел сбой в системе.

Источник: АО «Омскоблавтотранс»

АО «Омскоблавтотранс» устранило произошедший вчера сбой в системе. Омичи теперь вновь могут купить билеты на автобус через кассу или сайт автовокзала.

Сообщение об устранении сбоя появилось в группе перевозчика во «ВКонтакте».

«Все последствия сбоя на серверном оборудования устранены. Система “Авибус” работает в штатном режиме. Возможность приобретения электронного билета на официальном сайте АО “Омскоблавтотранс” обеспечена», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера «Омскоблавтотранс» временно приостановил продажу билетов через кассы и сайт из-за технического сбоя.